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Viernes 22 de mayo de 2026
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Concordia: charla abierta “primeros pasos hacia el empleo”

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo y la Coordinación de Descentralización Institucional, llevará adelante la charla abierta “Primeros Pasos hacia el Empleo”, una propuesta destinada a personas que se encuentren en búsqueda laboral o deseen mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.
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Durante el encuentro se brindará información sobre oportunidades de empleo, orientación para la búsqueda laboral, herramientas para la inserción en el mundo del trabajo y un espacio de consultas y asesoramiento personalizado.

El director de Empleo de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de acompañamiento: “Muchas veces quienes buscan trabajo necesitan no solo acceder a ofertas laborales, sino también contar con herramientas concretas para afrontar entrevistas, confeccionar un currículum o conocer las posibilidades que existen actualmente en el mercado laboral. Esta charla apunta justamente a brindar ese acompañamiento y fortalecer las capacidades de cada participante”.

Asimismo, Scarzello remarcó que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a mejorar las oportunidades laborales de los vecinos: “Desde la gestión municipal trabajamos permanentemente para acercar capacitaciones y espacios de orientación que permitan ampliar las posibilidades de inserción laboral, especialmente para jóvenes y personas que están dando sus primeros pasos en el empleo”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Aristide, señaló que “la generación de empleo y el fortalecimiento del capital humano son ejes centrales para el desarrollo de la ciudad. Estas acciones permiten vincular a los vecinos con herramientas útiles y generar mayores oportunidades de crecimiento personal y laboral”.

Además, Aristide sostuvo que “acompañar a quienes buscan insertarse en el mercado laboral es también fortalecer el desarrollo económico local, porque cada vecino que logra acceder a un empleo mejora su calidad de vida y contribuye al crecimiento de Concordia”.

En ese sentido, el coordinador de Descentralización Institucional, Nicolás Lesa, expresó que “entendemos que acercar este tipo de propuestas a distintos puntos de la ciudad es fundamental para garantizar un acceso más equitativo a las herramientas y servicios públicos. Generar espacios de capacitación y orientación laboral en los barrios no solo facilita la participación de más vecinos, sino que también fortalece el vínculo entre el municipio y la comunidad, promoviendo una gestión más cercana, accesible y presente en el territorio”.

Desde el municipio invitan a la comunidad a participar de esta propuesta que busca brindar orientación y herramientas prácticas para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual.

Esta actividad se enmarca dentro del “Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario”, impulsado por la gestión municipal con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de la ciudad, promoviendo acciones de inclusión, capacitación y generación de oportunidades para los vecinos de Concordia.

El encuentro será el próximo jueves 28 de mayo, a las 10:00 horas, en la Casa del Bicentenario Punto Digital, ubicada en Moulins 1779, Predio Víctor Oppel. La participación es no arancelada y contará con inscripción previa.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://cursos.concordia.gob.ar/portal/c/T6Z2PZS6

 