Concordia: charla abierta “primeros pasos hacia el empleo”

Durante el encuentro se brindará información sobre oportunidades de empleo, orientación para la búsqueda laboral, herramientas para la inserción en el mundo del trabajo y un espacio de consultas y asesoramiento personalizado.

El director de Empleo de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de acompañamiento: “Muchas veces quienes buscan trabajo necesitan no solo acceder a ofertas laborales, sino también contar con herramientas concretas para afrontar entrevistas, confeccionar un currículum o conocer las posibilidades que existen actualmente en el mercado laboral. Esta charla apunta justamente a brindar ese acompañamiento y fortalecer las capacidades de cada participante”.

Asimismo, Scarzello remarcó que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a mejorar las oportunidades laborales de los vecinos: “Desde la gestión municipal trabajamos permanentemente para acercar capacitaciones y espacios de orientación que permitan ampliar las posibilidades de inserción laboral, especialmente para jóvenes y personas que están dando sus primeros pasos en el empleo”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Aristide, señaló que “la generación de empleo y el fortalecimiento del capital humano son ejes centrales para el desarrollo de la ciudad. Estas acciones permiten vincular a los vecinos con herramientas útiles y generar mayores oportunidades de crecimiento personal y laboral”.

Además, Aristide sostuvo que “acompañar a quienes buscan insertarse en el mercado laboral es también fortalecer el desarrollo económico local, porque cada vecino que logra acceder a un empleo mejora su calidad de vida y contribuye al crecimiento de Concordia”.

En ese sentido, el coordinador de Descentralización Institucional, Nicolás Lesa, expresó que “entendemos que acercar este tipo de propuestas a distintos puntos de la ciudad es fundamental para garantizar un acceso más equitativo a las herramientas y servicios públicos. Generar espacios de capacitación y orientación laboral en los barrios no solo facilita la participación de más vecinos, sino que también fortalece el vínculo entre el municipio y la comunidad, promoviendo una gestión más cercana, accesible y presente en el territorio”.

Desde el municipio invitan a la comunidad a participar de esta propuesta que busca brindar orientación y herramientas prácticas para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual.

Esta actividad se enmarca dentro del “Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario”, impulsado por la gestión municipal con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de la ciudad, promoviendo acciones de inclusión, capacitación y generación de oportunidades para los vecinos de Concordia.

El encuentro será el próximo jueves 28 de mayo, a las 10:00 horas, en la Casa del Bicentenario Punto Digital, ubicada en Moulins 1779, Predio Víctor Oppel. La participación es no arancelada y contará con inscripción previa.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://cursos.concordia.gob.ar/portal/c/T6Z2PZS6