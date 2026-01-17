Concordia: chocaron un auto contra un poste y lo abandonaron

Según la información recabada por 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 14:25 horas en inmediaciones de las calles Bolivia y Tucumán. Hasta allí acudieron efectivos de la Comisaría Tercera, quienes constataron la colisión de un vehículo Peugeot 207, de color gris, contra un poste de energía eléctrica.

El automóvil presentaba importantes daños en la totalidad de su parte frontal, así como también en los sectores delanteros laterales, tanto derecho como izquierdo. De acuerdo a los primeros datos, el rodado circulaba por calle Tucumán en sentido oeste-este al momento del impacto, aunque las causas que derivaron en la colisión son materia de investigación.

En el lugar no se encontraban los ocupantes del vehículo, que habría sido abandonado tras el choque. Personal de la Dirección de Tránsito Municipal intervino en la escena para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar la circulación en la zona.