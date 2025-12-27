Concordia: chocó un auto estacionado, se fugó del lugar y dio positivo en alcoholemia

El hecho , según se informó a 7Paginas, ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando personal de la Comisaría Tercera fue alertado por un choque en la intersección de calles Belgrano y A. Niez. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Fiat Cronos, de color rojo, que se encontraba estacionado, había sido colisionado por otro vehículo que se retiró del lugar tras el impacto, dejando abandonados el paragolpes y la patente.

Con esos datos, se irradió la búsqueda del rodado involucrado y, minutos más tarde, el móvil del jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública logró localizarlo en inmediaciones de las calles Lamadrid y Tucumán.

El vehículo en cuestión resultó ser un Chevrolet Celta, conducido por un hombre de 42 años, quien iba acompañado por una mujer de 46. Esta última presentaba lesiones visibles en el rostro, producto del impacto contra el parabrisas, aunque se negó a recibir asistencia médica.

En el procedimiento intervino personal de la Dirección de Tránsito Municipal, que realizó al conductor el test de alcoholemia. La prueba arrojó un resultado positivo de 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre, motivo por el cual se procedió a la retención del vehículo y al labrado de las actuaciones correspondientes.