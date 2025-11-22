Concordia: ciclista fue embestido por un automóvil cuando circulaba por la bicisenda

El hecho se registró alrededor de las 12 en la intersección de Rawson y Brown. De acuerdo con la información recabada por un cronista de 7Paginas en el lugar, un hombre transitaba por la ciclovía en su bicicleta cuando, al llegar a la esquina, fue impactado por un Fiat Cronos que circulaba por Brown.

Debido al fuerte choque, el ciclista y su bicicleta fueron arrastrados hasta la vereda de enfrente, quedando tendidos sobre el suelo.

Cabe destacar que la prioridad de paso correspondía al ciclista, tanto por desplazarse por una vía exclusiva como por la dirección habilitada en la arteria.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente y trasladó al herido —identificado como Sergio Benítez, de 44 años— al hospital Masvernat. Ingresó con un golpe importante en la cabeza y una herida cortante en el cuero cabelludo, por lo que quedó bajo atención médica.

Las autoridades trabajan en establecer las responsabilidades y las causas del siniestro.