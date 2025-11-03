Concordia: ciclista que circulaba en contramano fue embestido por un automóvil

El hecho involucró a un automóvil Chevrolet Agile, conducido por un hombre de 32 años, y una bicicleta SLP rodado 29. Según las primeras averiguaciones, el vehículo transitaba por calle Avellaneda en sentido Oeste-Este, cuando al llegar al cruce con Ituzaingó colisionó con la bicicleta, que circulaba en sentido contrario (de Norte a Sur).

A raíz del impacto, el ciclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se aguarda el informe médico para determinar el carácter de las lesiones sufridas.