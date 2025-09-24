Concordia: colisión entre dos motocicletas dejó a los conductores hospitalizados

El accidente involucró a una Corven Energy 110cc de color rojo, conducida por Noir C., de 26 años, quien circulaba por Gregoria Pérez de este a oeste, y otra motocicleta de la misma marca y cilindrada, también de color rojo, guiada por un joven de 27 años, de apellido Medina, que transitaba por Nogoyá.

Según se informó a 7Paginas, al girar hacia Gregoria Pérez e intentar rebasar a un colectivo, Medina impactó contra la moto conducida por la joven.

Ambos heridos fueron trasladados en ambulancias del servicio de emergencia 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

La conductora de la primera moto sufrió traumatismo encéfalo craneano (TEC), escoriaciones y politraumatismos, quedando en observación.

El segundo conductor resultó con una herida en el mentón que requirió sutura, además de ser sometido a estudios médicos para una evaluación completa.