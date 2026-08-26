Concordia: comenzaron los trabajos de consolidación de suelo previo a la pavimentación de calle J.J. Valle

La Municipalidad de Concordia continúa ejecutando obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. En calle J.J. Valle, entre La Pampa y Presbítero Odiard, comenzaron ahora los trabajos de consolidación de suelo que permitirán avanzar posteriormente con la colocación del pavimento.

La intervención comenzó con una etapa previa de infraestructura, que incluyó el recambio de cañerías de agua y cloacas, válvulas y una limpieza profunda de los desagües pluviales, con el objetivo de garantizar las condiciones técnicas necesarias y una mayor durabilidad de la futura calzada.

Durante una recorrida por el sector, el intendente Francisco Azcué dialogó con vecinos y destacó la importancia de realizar este tipo de intervenciones integrales antes de pavimentar.

“Esto nos asegura un pavimento que perdure en el tiempo. Conversando con los vecinos del lugar nos manifiestan que esto viene a mejorarles sustancialmente el día a día y eso es lo que nos propusimos como gestión: trabajar para que los concordienses se sientan cada vez mejor”, sostuvo.

Avance de obras pese a las condiciones climáticas

Azcué reconoció que las condiciones climáticas de las últimas semanas no favorecieron el ritmo de ejecución de los trabajos, aunque remarcó que el municipio mantiene el avance de obras en distintos barrios.

“Estamos comenzando con obras en diversos barrios de la ciudad”, señaló el intendente.

En ese marco, informó que también continúa el proceso relacionado con la planta de asfalto, cuya licitación ya fue realizada y se encuentra en etapa de adjudicación. Además, mencionó la planta de adoquines que será utilizada para la ejecución de pavimento articulado.

El jefe comunal también adelantó la próxima puesta en marcha de un plan de pavimento de hormigón mediante “Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A.”, un programa municipal solidario de autofinanciación y contribución por mejora destinado a avanzar con obras de infraestructura vial en los barrios.

Una intervención que busca garantizar la durabilidad

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que las tareas que se realizan antes de la pavimentación responden a un estudio técnico previo y a un proyecto de ingeniería.

“Lo que se refiere a recambio de cañerías cloacales, pluviales, captaciones de cámaras, limpieza, reacondicionamiento y, donde se necesitan cámaras nuevas, se hacen. Siempre siguiendo el proyecto de ingeniería”, explicó.

Esquibel remarcó que el objetivo es evitar que una nueva pavimentación tenga que ser intervenida posteriormente por problemas vinculados a las redes de servicios o al sistema de desagües.

En el caso específico de calle J.J. Valle, una vez finalizados los trabajos de consolidación de suelo se avanzará con la pavimentación.

Un nuevo corredor de circulación para distintos barrios

El funcionario destacó además que la obra no debe analizarse de manera aislada, ya que forma parte de una planificación que busca conectar diferentes sectores de la ciudad.

Esquibel señaló que, una vez concluida la pavimentación de J.J. Valle y su conexión con el pavimento de calle La Pampa, actualmente en ejecución, se generará un corredor que beneficiará, entre otros sectores, a dos establecimientos educativos.

A esto se suma la conexión con calle Paula Albarracín, cuya pavimentación fue inaugurada meses atrás.

De esta manera, las obras permitirán conformar un anillo de circulación que favorecerá el desplazamiento de vecinos de distintos barrios y mejorará la conectividad vial en ese sector de Concordia.

Desde el municipio remarcaron a 7Paginas, que el esquema de trabajo busca que cada intervención de pavimentación esté precedida por los estudios y obras de infraestructura necesarios, de manera de garantizar no solamente una mejora inmediata en la circulación, sino también una mayor vida útil de las calles intervenidas.