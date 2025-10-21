Concordia: Comienza el juicio por jurados contra el acusado de asesinar a Norma Alegre

Este martes a las 8:30 dará inicio en Concordia un nuevo juicio por jurados que promete conmocionar a la comunidad. Se trata del juicio por el asesinato de Norma Alegre ocurrido el año pasado. El principal acusado por el hecho es Pedro David Medina, sobre quien pesa una acusación por Homicidio Criminis Causa.

Este lunes se realizó la selección de los 12 ciudadanos que integrarán el jurado popular y recibieron las instrucciones preliminares. El debate se extenderá hasta el viernes en la sede del Colegio de la Abogacía local, ubicado en Hipólito Irigoyen 629.

El juez técnico será Germán Dri, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. La acusación estará a cargo de la fiscal Julia Rivoira, mientras que el abogado Carlos Conti representará a la querella. Por su parte, el imputado Pedro Medina será asistido por el defensor Carlos Medina. Aunque Medina llega al juicio en libertad, permanece alojado en la Unidad Penal N° 3 de Concordia bajo prisión preventiva.

Pedro Medina enfrenta cargos por el brutal asesinato de Norma Alegre, de 65 años, ocurrido el pasado 7 de mayo de 2024.

Según la investigación, Medina habría ingresado a la vivienda de la víctima con fines de robo, escalando un obstáculo físico. Una vez dentro, la atacó con al menos ocho puñaladas y luego prendió fuego a la casa en un intento de ocultar el crimen.

En el interior también se encontraba el padre de Norma, un hombre de 97 años, quien sufrió graves quemaduras e intoxicación por humo. Fue rescatado por bomberos y permaneció semanas en terapia intensiva en el hospital Delicia Concepción.

Medina está acusado de robo con escalamiento, homicidio criminis causa, incendio de vivienda y tentativa de homicidio criminis causa. Estos delitos, de extrema gravedad, podrían derivar en una condena ejemplar. La fiscal Rivoira confirmó que la causa, tras más de cuatro meses de investigación, entra en su etapa final con este juicio por jurados, que será clave para determinar la responsabilidad penal del acusado.

Con información de Concordia Policiales