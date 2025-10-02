Concordia: Como será el reacomodamiento tras la reforma orgánica municipal

Claves de la reorganización

Entre los cambios más destacados se encuentran:

División de la Secretaría de Desarrollo Urbano en dos áreas independientes: Obras y Servicios.

Jerarquización de la Veterinaria Municipal, que pasa a ser Dirección.

Traslado de la Subsecretaría de Descentralización, que deja de estar en la órbita de Gobierno y se integra a Desarrollo Humano, con el objetivo de fortalecer la articulación territorial.

Estas modificaciones se integran al diseño del Presupuesto 2026, lo que marca una estrategia a mediano plazo para la administración local.

Nombres que cambian de lugar

Según pudo confirmar 7Paginas, los ajustes en la estructura traerán consigo movimientos en el gabinete municipal:

El arquitecto Alejandro López, que se desempeñaba en Obras Públicas, asumirá en Servicios Públicos, con la misión de reforzar la recolección de residuos y otros servicios esenciales.

En su lugar, en Obras Públicas, fue designado Fernando Esquivel, de trayectoria en el sector privado.

Constanza Montoreano, hasta ahora en Servicios Públicos, se trasladará a Educación Ambiental.

La Subsecretaría de Ambiente quedará a cargo de Joaquín Gobetto, proveniente del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS).

Austeridad y eficiencia

Desde el municipio se destacó a 7Paginas que la reforma se realiza bajo un criterio de austeridad fiscal, sin sumar cargos ni incrementar el gasto público, y que el objetivo central es ordenar las áreas y dar respuestas más efectivas a los vecinos.