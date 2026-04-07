Concordia: Con una inversión histórica de $2.800 millones, el municipio inicia con fondos genuinos un plan integral de pavimentación

La Municipalidad de Concordia dio un paso decisivo en su Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario con la apertura de ofertas para dos grandes licitaciones de pavimentación y repavimentación. Con un presupuesto oficial que supera los 2.800 millones de pesos, la gestión apunta a transformar la conectividad y los servicios esenciales en los barrios Centenario, Universidad, Villa Adela, Sarmiento/Víctor Oppel, Don Jorge y Parque.

La particularidad de estas obras es su carácter integral: antes de volcar el pavimento, se realizará la renovación completa de las cañerías de agua potable y la red colectora cloacal, incluyendo conexiones domiciliarias y la instalación de nuevas válvulas e hidrantes.

«Orden y previsibilidad»

Durante el acto de apertura, el Intendente Francisco Azcué destacó que la selección de las calles no fue al azar, sino que responde a un anillo estratégico de circulación que prioriza el acceso a escuelas y los recorridos de las líneas de colectivos.

«Esto es producto del orden, de trabajar con previsibilidad tras años de hacer las cosas bien y bajar el gasto donde no había que gastar», sostuvo Azcué. Además, adelantó una proyección ambiciosa para el 2026: «Vamos a invertir aproximadamente 15 millones de dólares en infraestructura con recursos municipales. Hoy destinamos el 20% del presupuesto a obras y aspiramos a llegar al 35%».

El jefe comunal recordó que, al asumir, se encontró con un municipio «totalmente desordenado y endeudado», pero que hoy la realidad permite proyectar mejoras duraderas para los vecinos.

Alta calidad técnica y transparencia

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, celebró la gran cantidad de oferentes (cinco empresas en total), lo que garantiza competitividad y mejores precios para la ciudad.

«Estamos convencidos de hacer las cosas bien desde el inicio, con controles rigurosos y transparencia, para que estas obras no requieran ser intervenidas nuevamente en el corto plazo», enfatizó Esquibel, remarcando que el producto final será de «alta calidad técnica».

Detalle de las obras: ¿Qué calles se pavimentan?

El plan se divide en dos grandes frentes de obra que ya cuentan con los presupuestos asignados:

Plan de 37 cuadras (Inversión: +$2.100 millones)

Se intervendrán sectores clave de la ciudad para cerrar circuitos viales:

Calle La Pampa: entre Presidente Illia y Liebermann.

Calle JJ Valle: entre La Pampa y Presbítero Odiard.

Calle Paula Albarracín de Sarmiento: entre España y Mario Gatto.

Calle Moulins: entre Bulevar Yuquerí y Maestra Peñaloza.

Calle Ecuador: entre Virgen del Carmen y Av. Unión.

Avenida Unión: entre Ecuador e Idelfonso Cuadrado.

Calle Idelfonso Cuadrado: entre Av. Unión y San Cayetano.

Repavimentación de Calle Ricardo Rojas (Inversión: +$780 millones)

Un reclamo histórico de la zona que comprende el tramo entre calles Concejal Veiga y Diamante.

Empresas oferentes: Para ambas licitaciones se presentaron las firmas Luis Losi SA; Piuterra SA; MEM Ingeniería SA; José Eleuterio Pitón SA y Vecchio SRL, las cuales entrarán ahora en proceso de evaluación técnica.

Según supo 7Paginas, en los próximos días, el municipio dejará formalmente inaugurada la obra de calle Dr. Sauré, otro tramo estratégico ejecutado también con fondos propios de la administración municipal.