Concordia: Condenaron a 14 años de prisión al asesino de Villa Busti

Este lunes, la justicia de Concordia dio cierre a uno de los casos policiales que conmocionó al barrio Villa Busti. Segun supo 7Painas, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Dr. Aníbal Lafourcade, impuso la pena de 14 años de prisión efectiva a Eduardo Fabián Pereyra, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 8 de abril.

Pereyra fue condenado por el delito de Homicidio Simple. La resolución técnica aclara que esta pena de 14 años es comprensiva de una condena previa de ejecución condicional dictada en febrero de 2025, cuya condicionalidad fue revocada para unificarse en este nuevo fallo.

El acuerdo de las partes

Durante la audiencia de cesura realizada el 30 de abril, el fiscal José Arias y el abogado defensor Osvaldo Sarli presentaron sus argumentos sobre el monto de la pena. Finalmente, ambas partes arribaron al acuerdo de 14 años que el juez Lafourcade ratificó este lunes.

Este proceso marcó un hito en la estadística judicial de la provincia, tratándose del juicio por jurados número 157 realizado en Entre Ríos desde que se implementó este sistema de juzgamiento.

Crónica de un crimen en la madrugada

El hecho que se juzgó ocurrió en la madrugada del 16 de febrero de 2025. Según la reconstrucción efectuada por la fiscalía, la víctima, Paulo Gómez, se encontraba en la vía pública en las inmediaciones de calles Belgrano y Augusto Niez, en el barrio Villa Busti.

En ese lugar, Pereyra se presentó y efectuó dos disparos de arma de fuego contra Gómez. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó con impactos en la pierna izquierda y el omóplato derecho. A pesar de los esfuerzos médicos y de una intervención quirúrgica, Gómez falleció pocas horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Destino final

Eduardo Fabián Pereyra, permanecerá bajo prisión preventiva, continuará cumpliendo su condena alojado en la Unidad Penal Número 3 de Concordia.