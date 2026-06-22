Concordia: Conducía alcoholizado una retroexcavadora y provocó un impresionante choque múltiple que dejó dos heridos

Según pudo saber un cronista de 7Paginas en el lugar de los hechos, el incidente ocurrió alrededor de las 18 horas y tuvo como protagonista a una máquina retroexcavadora que transitaba a alta velocidad por la Ruta Provincial Nº 4.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados, al llegar a la intersección con calle Paula Albarracín, la pesada maquinaria giró en dirección norte-sur e impactó violentamente contra un automóvil Fiat Siena de color blanco.

La fuerza del choque fue tal que el vehículo fue arrastrado varios metros por la retroexcavadora. Sin embargo, lejos de detener su marcha, el conductor continuó avanzando y terminó colisionando a un segundo automóvil, un Renault Laguna, que también sufrió importantes daños.

La secuencia no terminó allí. Tras los impactos, la máquina siguió circulando por la zona, dobló por calle General Medina y finalmente ingresó a una cortada ubicada entre calles La Pampa e Isthilart, donde minutos más tarde fue interceptada por personal policial.

Como consecuencia del siniestro, dos hombres que viajaban en el Fiat Siena resultaron lesionados y debieron ser asistidos por personal del servicio de emergencias 107. Al lugar acudieron dos ambulancias que trasladaron a las víctimas hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat para una mejor evaluación médica.

Fuentes consultadas indicaron que el conductor de la retroexcavadora presentaría evidentes signos de haber consumido alcohol. Según trascendió, el hombre se dirigía hacia su domicilio cuando protagonizó la serie de colisiones que mantuvo en vilo a vecinos y automovilistas de la zona.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho y evaluar los daños ocasionados. Asimismo, se aguardaban las actuaciones judiciales y los resultados de las pruebas que permitan establecer la situación del conductor.

(Noticia en desarrollo)