Concordia: Conductor alcoholizado chocó a un motociclista, escapó y fue detenido tras una persecución de un policía de franco

El episodio ocurrió este domingo alrededor de las 14:10 horas, cuando personal de la Comisaría Octava fue comisionado a la intersección de Yuquerí y Presidente Illia, donde se había producido una colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 34 años, y una motocicleta Mondial 110 cc, al mando de un joven de 25 años.

De acuerdo a lo informado por la policía a 7Paginas, la motocicleta circulaba por calle Presidente Illia en sentido oeste-este y, al girar hacia la derecha para tomar Yuquerí en dirección norte-sur, fue sobrepasada por la camioneta.

En esa maniobra, la Amarok impactó con su parte trasera al rodado menor, provocando que el motociclista perdiera el control, derrapara sobre la cinta asfáltica y cayera violentamente.

Como consecuencia del choque, el joven sufrió lesiones y debió ser asistido por una ambulancia del servicio de emergencias 107, que lo trasladó al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta no detuvo su marcha y se dio a la fuga.

Sin embargo, la maniobra fue advertida por el sargento Jonathan Almirón, quien se encontraba franco de servicio y decidió iniciar una persecución. Gracias a su intervención, el automovilista fue interceptado en la intersección de Yuquerí y San Lorenzo, donde posteriormente tomó intervención el personal policial.

En el lugar también trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor de la Amarok.

La prueba arrojó un resultado de 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy superior al permitido por la legislación vigente y que evidencia un importante estado de intoxicación al momento de conducir.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Octava y de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del conductor tanto por el siniestro vial como por haberse dado a la fuga tras el impacto.