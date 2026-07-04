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Sábado 4 de julio de 2026
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Concordia: conductor alcoholizado chocó un auto estacionado y fue encontrado dormido dentro de su camioneta

Un insólito siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en Concordia, cuando un hombre que conducía una camioneta presuntamente bajo los efectos del alcohol chocó contra un automóvil estacionado y, posteriormente, fue encontrado dormido dentro de su vehículo por personal policial.
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Redacción 7Paginas

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Segun lo infomado a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Segunda fueron comisionados a la intersección de las calles Perú y Urdinarrain tras recibirse un aviso por un accidente de tránsito.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que una camioneta Volkswagen Amarok había colisionado contra un automóvil que se encontraba correctamente estacionado sobre la vía pública, provocándole daños materiales.

Dormía dentro de la camioneta

Lo que más llamó la atención de los efectivos fue que el conductor de la Amarok permanecía dormido en el interior del vehículo.

Tras despertarlo, los policías advirtieron que el hombre presentaba claros signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que solicitaron la intervención del personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia.

Dio positivo en el test de alcoholemia

Una vez en el lugar, los agentes municipales realizaron el correspondiente control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido por la legislación vigente.

Como consecuencia de la infracción, el personal de Tránsito procedió a la retención de la camioneta Volkswagen Amarok y labró las actuaciones correspondientes.

Afortunadamente, el siniestro solo ocasionó daños materiales y no se registraron personas lesionadas.