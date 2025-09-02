Concordia conmemora el Día Nacional del Inmigrante con un encuentro cultural en el Gran Odeón

Según se informó a 7Paginas, la celebración está organizada por Inmigrantes Unidos de Concordia, entidad que agrupa a 17 colectividades de la ciudad, con el objetivo de preservar y difundir el legado cultural, social y humano que los inmigrantes han aportado a la identidad local y nacional.

Programa de actividades

La jornada comenzará con una Misa en la Catedral San Antonio de Padua, a las 19 horas, en acción de gracias por la vida y el legado de todos los inmigrantes.

Más tarde, a las 20:30 horas, se realizará el acto protocolar en el Teatro Gran Odeón, donde se llevará adelante un programa conmemorativo que pondrá en valor las tradiciones y aportes de las distintas colectividades.

En el marco de esta velada se estrenará la obra teatral “Revuelto Cultural”, escrita por Lara Ciucio, representante de la Colectividad Cubana. La propuesta artística busca reflejar, a través del teatro, la riqueza de la diversidad cultural presente en la ciudad.

Un encuentro abierto y plural

Con entrada libre y gratuita, Inmigrantes Unidos de Concordia invita a toda la comunidad a participar de un encuentro abierto, plural y enriquecedor, que celebra la integración y la convivencia pacífica entre culturas.

El Día Nacional del Inmigrante constituye una oportunidad especial para reflexionar sobre la diversidad, el respeto y la integración, valores que caracterizan a la sociedad concordiense y argentina.

“A las tradiciones no solo hay que contarlas, hay que vivirlas”, expresaron desde la organización.