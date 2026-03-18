Concordia conmemora los 50 años del golpe de Estado con una charla sobre memoria y derechos humanos

La propuesta central será una charla a cargo del Dr. Marcelo Boeykens, quien expondrá sobre el desmantelamiento del RUV y la localización de un centro clandestino de detención en Paraná.

El encuentro tendrá lugar a las 20 horas en el Círculo Italiano.

Organizan

La actividad es impulsada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Ex Presos Políticos y H.I.J.O.S. Concordia.

Memoria activa

Desde las organizaciones convocantes destacaron a 7Paginas, la importancia de generar estos espacios de encuentro y reflexión, al cumplirse medio siglo de uno de los hechos más trascendentales y dolorosos de la historia argentina.

La jornada forma parte de una serie de actividades que buscan mantener viva la memoria, promover la verdad y reafirmar el compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos.