Concordia conmemorará el 25 de Mayo con un gran festival en la Costanera y el tradicional desfile cívico-militar

Con motivo de conmemorarse el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo, la Municipalidad de Concordia presentó la agenda oficial e invitó a toda la comunidad a sumarse a las diversas actividades patrias que se desarrollarán durante este fin de semana largo. Las propuestas buscan reafirmar los valores de unidad, compromiso y memoria colectiva que fundaron la identidad nacional.

El cronograma de celebraciones populares e institucionales está estructurado de la siguiente manera:

Domingo 24: Gran Festival Patrio “Raíces de Mayo”

La víspera del feriado patrio se vivirá a pura música y danza en la Costanera local. A partir de las 14:00 horas, en Avenida Carriego, se llevará a cabo el festival “Raíces de Mayo: Identidad que Nos Une”.

El evento montará un recorrido que pondrá en valor las expresiones culturales autóctonas mediante una nutrida grilla de músicos locales en vivo, de fuerte base folclórica, acompañados por ballets de la ciudad:

Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños”.

Bauty Giménez y su Conjunto junto al Ballet “Peña La Juntada”.

Coro Cantoras de Agua Dulce.

Tercera Generación junto al Ballet Folclórico Alma Fuerte.

Luz Izaguirre y Santiago Borda junto a Bauty Fochesatto y Morena Lechini.

Las 3 Cosas junto al Ballet Folclórico “El Ceibo”.

Ballet Folclórico Sembrando Futuro.

Jorge Calderón junto al Ballet Folclórico Aromas Gauchos.

Boliche Ducasse junto al Ballet Folclórico “Boliche Ducasse”.

Daniel Esteche junto al bailarín Iñaki Oyarbide.

Cierre especial: Juan Manuel Bilat junto al Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños”.

Lunes 25: Acto Central, Tedeum y Desfile

Las actividades oficiales del día de la Patria se concentrarán durante la mañana y la tarde del lunes conforme al siguiente protocolo:

09:30 hs – Acto Central: Se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo con el tradicional izamiento de banderas, la entonación del Himno Nacional Argentino y la colocación de ofrendas florales al pie del monumento.

Solemne Tedeum: Tras finalizar el acto en la plaza, la comitiva de autoridades civiles, militares y eclesiásticas se trasladará a la Catedral San Antonio de Padua para participar de la tradicional invocación religiosa.

13:20 hs – Concentración para el Desfile: Se iniciará el ordenamiento de las delegaciones escolares, colectividades, instituciones civiles y las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre la Avenida Eva Perón.

15:00 hs – Desfile Cívico-Militar: Se dará inicio formal al gran despliegue patrio sobre la avenida, invitando a todas las familias de Concordia a acercarse con sus banderas y equipos de mate para acompañar el paso de los abanderados y los uniformados.

Desde el Ejecutivo municipal reiteraron la invitación a todos los vecinos de la ciudad y a los turistas de la región para vestir de celeste y blanco la localidad y formar parte activa de estos festejos que mantienen viva la historia del país.