Concordia conmocionada: familiares y amigos reclaman justicia por la muerte de Jesica Bravo

El hecho

Cabe recordar, la disputa se originó por una cámara de seguridad instalada en la calle Liebermann, que molestaba a una de las familias involucradas, las Priette y Sampietro. La discusión entre las familias se intensificó hasta tornarse violenta, con insultos, empujones y tirones de pelo.

En un desenlace trágico, A.E.P., una adolescente de 14 años, sacó un cuchillo y apuñaló a Jesica Bravo en el pecho. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, pero la herida alcanzó su corazón y los médicos no pudieron salvarla.

Detenciones y menores involucrados

Tras el hecho, nueve personas fueron detenidas, seis de ellas mujeres, incluyendo tres menores de entre 14 y 16 años. Las adolescentes fueron alojadas en una residencia del COPNAF, y la joven que cometió la agresión quedó bajo su custodia.

El comisario José María Rosatelli indicó que la violencia entre estas familias no era un hecho aislado, ya que Jesica había realizado al menos cuatro denuncias previas por amenazas y agresiones, las cuales no habían sido suficientes para prevenir la tragedia.

Reclamo de justicia

Sheila Bravo dijo: “Cuatro criaturas quedaron sin mamá. La muerte de mi hermana se pudo haber evitado. Quiero que todas las personas que estaban ahí paguen por lo que hicieron”. La familia presentó incluso una grabación de la discusión como prueba del violento enfrentamiento que terminó en tragedia.

Conmoción en el barrio

El episodio ha generado un profundo impacto en los vecinos del barrio Llamarada, donde vecinos y allegados insisten en que la violencia era previsible y evitable, y reclaman medidas judiciales para garantizar justicia y seguridad.

Redaccion de 7Paginas