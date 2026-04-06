Concordia consolidó su atractivo turístico con un 70% de ocupación en Semana Santa

El fin de semana largo de Semana Santa cerró con un balance sumamente positivo para el sector turístico de Concordia. Con una ocupación hotelera que alcanzó el 70%, la «Capital Nacional del Citrus» logró sostener e incluso superar la tendencia del feriado anterior por el Día de la Memoria (60%), demostrando su capacidad de convocatoria a pesar de la cercanía entre ambas fechas.

Con una estadía promedio de dos noches y media, el perfil del visitante estuvo marcado por un fuerte componente federal: el 82% fueron turistas argentinos, mientras que el 18% llegó desde el exterior, principalmente de la República Oriental del Uruguay.

El mapa del visitante

De los turistas nacionales que eligieron Concordia, las procedencias se distribuyeron de la siguiente manera:

Provincia de Buenos Aires: 54%

Entre Ríos (otras ciudades): 18%

CABA: 13%

Santa Fe: 12%

Otras provincias (Córdoba, Corrientes): 3%

La motivación principal para elegir el destino fue el ocio y la recreación, con los tres complejos termales de la ciudad como los grandes protagonistas de la oferta local.

San Carlos y el Naranjal de Pereda: Epicentros culturales

El emblemático Castillo San Carlos funcionó no solo como atractivo, sino como centro estratégico de información. Allí, las propuestas de «Visita Literaria» y «Arquitectura con Historia» convocaron a multitudes. Por su parte, el Naranjal de Pereda se consolidó como uno de los espacios más elegidos, permitiendo a los turistas descubrir más de 300 años de historia regional.

Innovación en la agenda: Recorridos con linterna y City Tours

La gestión conjunta entre la Subsecretaría de Turismo y el Emcontur apostó este año por la innovación. Entre las novedades más celebradas se destacaron las experiencias nocturnas, como el City Tour y el recorrido arquitectónico con linternas, una propuesta inédita que permitió apreciar el patrimonio edilicio iluminando detalles históricos que suelen pasar desapercibidos.

Además, se mantuvieron los clásicos de la fecha:

Bus Turístico «7 Iglesias»: Un recorrido por la riqueza cultural y religiosa.

Circuito «Puentes de la Fe»: Un espacio de encuentro entre distintas comunidades religiosas.

«Concordia en tus Sentidos»: Un evento que fusionó gastronomía local con sets de DJs en vivo en un ambiente relajado.

Promoción regional

Mientras la ciudad recibía visitas, el equipo de «Compartí Concordia» participó en la segunda edición de Pueblos y Sabores en Gualeguaychú, promocionando los atractivos cítricos y culturales de la ciudad ante un público regional, con el objetivo de seguir posicionando el destino para las próximas escapadas.

Desde el sector destacaron a 7Paginas, que este trabajo articulado entre el ámbito público y privado es la clave para ofrecer experiencias de calidad que incentiven al turista a regresar, fortaleciendo una de las industrias más dinámicas de la economía concordiense.

Dato: El 70% de ocupación representa un flujo constante de ingresos para el sector gastronómico y comercial, que trabajó a pleno durante los cuatro días del feriado.