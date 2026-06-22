Concordia contará con 30 nuevas garitas de colectivos equipadas con energía solar y sistema QR

Durante la mañana de este lunes se realizó, en la Dirección de Compras y Suministros, la apertura de ofertas correspondientes a la licitación destinada a la construcción y colocación de las nuevas garitas, una obra que demandará una inversión de 90 millones de pesos financiados íntegramente con recursos municipales.

La iniciativa forma parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsado por la gestión local con el objetivo de mejorar los servicios urbanos y brindar mayores comodidades a los vecinos que utilizan diariamente el transporte público.

Según se informó a 7Paginas, los refugios serán construidos íntegramente con chapas de diferentes espesores —lisas, plegadas y perforadas— y caños estructurales, incorporando además tecnología y elementos de seguridad.

Cada garita contará con iluminación mediante dos plafones LED alimentados por energía solar, a través de paneles instalados sobre la cubierta y protegidos con sistemas antivandálicos. Asimismo, dispondrán de códigos QR que permitirán a los usuarios acceder desde sus teléfonos celulares a información sobre su ubicación y los recorridos de las distintas líneas de colectivos.

El subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, destacó que la demanda de refugios urbanos es una de las principales solicitudes planteadas por los vecinos en distintos puntos de la ciudad.

«Se trata de una respuesta concreta a una necesidad que venían planteando los usuarios del transporte público. Se trabajó en un diseño moderno, confortable y seguro para quienes esperan el colectivo», señaló el funcionario.

Sastre explicó además que las nuevas estructuras serán distribuidas tanto en el área céntrica como en diferentes barrios de Concordia, buscando mejorar las condiciones de espera de los pasajeros en sectores de alta circulación.

En cuanto al proceso licitatorio, se presentaron tres ofertas. Sin embargo, una de ellas fue declarada inadmisible por incumplimientos en la documentación requerida. Las propuestas que continúan en evaluación corresponden a las firmas Cocco Construcciones SRL y Carlos Diego Haure.

Una vez concluido el análisis técnico y administrativo de las ofertas, el municipio avanzará con la adjudicación de la obra y el inicio de los trabajos, que permitirán sumar nuevos espacios de resguardo y servicios para los usuarios del transporte urbano.