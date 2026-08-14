Concordia continúa impulsando el crecimiento de empresas de base tecnológica

La norma, promovida por la Municipalidad de Concordia, favorece la inversión, el desarrollo, la generación de empleo y la radicación de empresas tecnológicas en la ciudad. Actualmente ya son 4 las empresas radicadas en la ciudad que se han sumado.

A esos beneficios accedió la firma Xenom S.R.L., una empresa de base tecnológica que desarrolla soluciones avanzadas de software, inteligencia artificial y automatización de procesos diseñadas específicamente para la transformación digital de organizaciones productivas.

Tras remarcar los alcances que tiene el ingreso Registro Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento, el intendente Francisco Azcué afirmó que a lo que se apunta es a “generar mejores condiciones para que las empresas tengan un incentivo para seguir creciendo, invirtiendo, desarrollando sus productos pero también generando empleo”.

En la actualidad en Concordia ya son varias las empresas que se han sumado, lo que demuestra el crecimiento de un sector que tiene relación directa con “la economía o a la industria del conocimiento, en donde se articulan empresas que desarrollan programas, software, robótica, inteligencia artificial y el Estado, generando estas condiciones” sostuvo Azcué.

Por su parte, el director de Xenom, Santiago Albarenque, afirmó que “para nosotros contar con una exención impositiva es muy importante, ya que somos una empresa que estamos iniciando nuestras actividades”.

En ese sentido, el emprendedor destacó que el objetivo de la firma también está relacionado al capital humano que se forma en la ciudad: “la idea nuestra cuando iniciamos es justamente poder usar todo este potencial de chicos que hoy están, que normalmente terminan trabajando para otros lugares. Nuestra visión principal fue poder contratar recursos locales y la verdad que nos está dando una experiencia muy interesante”.

SOBRE LA EMPRESA

Su actividad principal se centra en el diseño e implementación de software y servicios informáticos y digitales. Actualmente, especializados en el desarrollo de agentes de IA de asistencia en ventas, utilizando el framework Langgraph para permitir una toma de decisiones autónoma y dinámica, superando las limitaciones de los chatbots convencionales. Esta solución integra una plataforma CRM propia, lo que permite a sus clientes una trazabilidad total y una optimización real de sus ciclos comerciales.

La estrategia de la empresa se enfoca en fortalecer el entramado productivo de la provincia de Entre Ríos, priorizando: Desarrollo de soluciones para empresas entrerrianas; Contratación de talento local; Transferencia tecnológica a pymes; Articulación con actores productivos regionales; Participación en iniciativas de innovación provincial.

Concordia continúa consolidándose como un polo de innovación y promotora de generación de empleo calificado.

Prensa municipalidad de Concordia