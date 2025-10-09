Concordia: continúa la inscripción al programa intercosecha 2025/2026

El Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia del programa y expresó: “El Intercosecha es una herramienta fundamental para que nuestros trabajadores temporarios no queden desprotegidos en los períodos de inactividad. Nos llena de satisfacción ver que más de 1000 vecinos ya se han preinscripto, porque eso significa que muchas familias recibirán respaldo en los meses más difíciles.”

Asimismo, agregó: “Invitamos a todos los trabajadores del citrus y arándano que aún no se preinscribieron a acercarse a la Oficina de Empleo o a completar el trámite de manera online. Nuestro objetivo es que nadie quede fuera de esta asistencia tan necesaria, porque detrás de cada trabajador hay una familia que merece estabilidad.”

El responsable de la Delegación Concordia de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, Eduardo Vidoni, señaló: “Este programa es fruto de un esfuerzo conjunto entre Nación y Municipio. El Intercosecha busca cuidar el trabajo genuino, sosteniendo a los trabajadores en los meses donde la actividad productiva se detiene, para que las familias puedan mantener estabilidad. Nuestro compromiso es seguir acompañando a quienes sostienen las economías regionales con su esfuerzo cotidiano.”

Hasta el momento más de 1000 trabajadores han realizado el trámite de inscripción.

INSCRIPCIÓN

Presencial: Oficina de Empleo del Centro Cívico (Pellegrini y Mitre, 1° piso), de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.

Online: completando el formulario disponible en: https://forms.gle/HwcfEzfyvBeM11T5A

Requisitos: ser mayor de 18 años, presentar DNI y CUIL, y recibo de sueldo con CUIT y nombre de la empresa.

Para más información, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Empleo, en el 1° piso del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs.