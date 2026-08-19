Concordia: continúan las charlas sobre huertas orgánicas “cultivando vida y experiencias”

El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados Villa Zorraquín, donde los participantes pudieron incorporar herramientas y recomendaciones para llevar adelante sus propias huertas, promoviendo el cultivo de alimentos saludables y el intercambio de saberes.

La capacitación estuvo a cargo del Ing. Agrónomo Gabriel Zubizarreta y fue impulsada por el Departamento de Políticas para la Tercera Edad, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia.

Al respecto, la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro y aprendizaje: “Estamos muy contentos con la participación que tuvo esta primera jornada. La respuesta de los adultos mayores demuestra que existe un gran interés por aprender, compartir experiencias y encontrar nuevas herramientas que puedan incorporar a su vida cotidiana”.

En ese sentido, Portugal remarcó que “la huerta no solamente tiene que ver con producir nuestros propios alimentos, sino también con encontrarnos, compartir saberes y mantenernos activos. Cada plantín que entregamos representa también una oportunidad para seguir aprendiendo y cultivando nuevos proyectos”.

La actividad permitió generar un espacio de encuentro, aprendizaje y participación, donde cada experiencia compartida se convirtió en una nueva oportunidad para seguir cultivando conocimientos y hábitos saludables.

PRÓXIMO ENCUENTRO

La propuesta tendrá continuidad el próximo jueves 20 de agosto, de 9:00 a 10:30 horas, en el Centro de Jubilados Nuevo Milenium, ubicado en Tala 1351 y República del Paraguay.

Durante esta nueva jornada se realizará la entrega de plantines y una charla de asesoramiento sobre huertas orgánicas, brindando recomendaciones prácticas para quienes quieran comenzar o fortalecer sus propios cultivos.

“Queremos seguir acercando estas propuestas a distintos espacios de la ciudad y que cada vez más personas puedan sumarse. La idea es que estos encuentros se conviertan en espacios de aprendizaje, participación y encuentro para nuestros adultos mayores”, señaló Portugal.

Desde el Municipio se invita a los adultos mayores y a la comunidad interesada a participar de este nuevo encuentro, pensado como un espacio para aprender, compartir experiencias y seguir promoviendo una alimentación saludable y el vínculo con la tierra.