Concordia: controlaron un incendio de auto que amenazaba con extenderse a una vivienda

Un importante susto se vivió en la noche de este lunes, cuando un automóvil se incendió en la zona de Gerardo Yoya y Rocamora, en la ciudad de Concordia. Gracias al rápido accionar del personal policial y de bomberos, el siniestro fue controlado antes de que las llamas afectaran una vivienda cercana.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, alrededor de las 20:30 horas, personal de Comisaría Tercera acudió al lugar tras ser alertado por el Comando Radioeléctrico sobre un posible incendio de un vehículo que se encontraba estacionado dentro de un garage.

Al arribar, los efectivos constataron que un Fiat Siena modelo 1997 estaba completamente en llamas. De inmediato, se dio aviso y se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, quienes trabajaron en forma conjunta para sofocar el fuego y evitar su propagación.

Sin personas lesionadas

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas por el hecho. El propietario del vehículo, un hombre de 38 años, explicó que el auto llevaba varios días sin usarse y que, al intentar encenderlo, el motor se prendió fuego de manera repentina.

El conductor presumió que el siniestro pudo haberse originado por una falla eléctrica, aunque el personal de Bomberos Zapadores realizará los peritajes correspondientes para determinar con precisión las causas del incendio.

Rápido accionar evitó mayores daños

Gracias al trabajo coordinado entre la Policía y los Bomberos, se evitó que las llamas alcanzaran la estructura del garage y las viviendas linderas, que estaban en riesgo de ser afectadas por el fuego.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, que salieron a la calle preocupados por la magnitud del humo y el peligro de propagación.