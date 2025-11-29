Concordia convoca a una jornada para repensar el turismo de reuniones

La jornada, según lo anticipado a 7Paginas, se desarrollará durante la mañana y tendrá como objetivo central examinar los desafíos actuales y proyectar nuevas oportunidades para consolidar a Concordia como un destino competitivo dentro del circuito MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Uno de los aportes más esperados será el del especialista Pablo Sismanian, reconocido asesor internacional en marketing turístico. Con una trayectoria de más de 25 años en la atracción de eventos, el diseño estratégico de destinos y el posicionamiento de ciudades en América Latina, Sismanian ofrecerá una visión actualizada sobre las transformaciones del sector y las herramientas necesarias para adaptarse a los nuevos escenarios.

Desde el Concordia Buró destacaron que este encuentro busca fortalecer la articulación entre instituciones, prestadores turísticos y actores vinculados a la organización de eventos, con el propósito de potenciar las capacidades locales y proyectar un modelo de desarrollo sostenido para el turismo de reuniones.