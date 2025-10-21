7PAGINAS

Concordia: convocatoria a la jornada “vení, informate y participá”

La Municipalidad de Concordia invita a los vecinos a participar de una nueva jornada del programa “Vení, informate y participá”, una propuesta territorial que busca acercar el acceso a programas, servicios y asesoramiento gratuito.
El encuentro se realizará el jueves 23 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Playón Deportivo Gral. Lamadrid (San Lorenzo Este 618).

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a información sobre programas de empleo, economía social y emprendimientos, además de recibir asesoramiento para emprendedores y cooperativas. También habrá espacios de defensa del consumidor, orientación sobre trámites municipales, y propuestas recreativas y servicios para personas mayores.

Asimismo, se brindarán herramientas para fortalecer proyectos productivos, acceso a servicios de salud municipal, y espacios de información cultural y educativa.

El objetivo de esta iniciativa es acercar el Estado a los barrios, ofreciendo acompañamiento y herramientas que fortalezcan la participación ciudadana y el desarrollo local.