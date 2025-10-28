Concordia: convocatoria al curso “manos a la obra, mujeres”

El curso será dictado por la maestra mayor de obra Antonella Ragone, presidenta de la Asociación Civil Manos a la Obra Mujeres. Las instancias formativas incluyen módulos teóricos y módulos prácticos; las instancias prácticas se llevarán a cabo en coordinación con el Arq. Gustavo Barbisan, director de Desarrollo Barrial de la Municipalidad de Concordia.

A lo largo de la capacitación, las participantes abordarán contenidos teóricos y prácticos relacionados con el uso de herramientas, materiales, técnicas básicas de construcción y medidas de seguridad en obra. El objetivo es brindar conocimientos que permitan desempeñarse en el rubro, ya sea en el ámbito laboral o en proyectos personales y comunitarios.

La capacitación dará inicio el jueves 6 de noviembre en el Refugio Carretera La Cruz (Carretera La Cruz y calle 66). Se desarrollará los días martes y jueves de 14 a 17 horas, durante un período de dos meses.

La propuesta surge del compromiso de ambas áreas municipales por ampliar las oportunidades laborales y fomentar la autonomía económica, fortaleciendo al mismo tiempo la inclusión y el desarrollo local.

La actividad es gratuita, con cupos limitados, y las personas interesadas podrán inscribirse mediante el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSBXsekf_VotRJnQaNOV7tkS4aLy20Hk34CPl72U0j0NgbQ/viewform?usp=header