Concordia Cooperativa abrió la inscripción a cursos y talleres gratuitos en la Biblioteca Serebrinsky

Desde la institución informaron a 7Paginas, que los cupos son limitados y que las clases se desarrollarán en la sede ubicada en Urquiza 721, donde los interesados ya pueden realizar el trámite de inscripción.

Amplia oferta de capacitación

Entre las propuestas disponibles se encuentran cursos orientados a la formación artística, tecnológica y al desarrollo de habilidades digitales, con opciones para principiantes y personas con conocimientos previos.

La oferta incluye:

Guitarra y canto (principiantes y avanzados).

Programación y Robótica (Nivel I y II).

Canto colectivo.

Ajedrez.

Word para adultos.

Word básico y avanzado.

Excel básico y avanzado.

Diseño Web.

Inteligencia Artificial.

Innovación en herramientas educativas para docentes.

Uso de celular y otros dispositivos.

Requisitos para la inscripción

Para inscribirse, los interesados deberán presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Factura del servicio de energía.

Las inscripciones se realizan en la Biblioteca Serebrinsky, ubicada en Urquiza 721, en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 7:00 a 19:00 horas.

Sábados: de 8:00 a 12:00 horas.

Consultas

Quienes deseen obtener mayor información pueden comunicarse al teléfono 4228328 o al WhatsApp 345 5087487.

Desde Concordia Cooperativa destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones de formación y capacitación que la institución impulsa para brindar herramientas de aprendizaje y actualización a la comunidad, promoviendo el acceso gratuito al conocimiento en áreas de creciente demanda laboral y tecnológica.