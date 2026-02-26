Concordia: Cronograma de pago de programas nacionales

En lo que respecta a la modalidad bancaria, el pago comprende la alta de Tarjeta de Débito del Banco Nación, Billetera Virtual BNA+, la red de bancos con convenio ANSES y el Programa Intercosecha. En estos casos, el pago se realizará el jueves 26 de febrero, para todas las terminaciones de DNI.

Por su parte, quienes perciban el beneficio mediante pago por ventanilla, con bocas de pago asignadas iniciadas con 99, podrán cobrar el martes 3 de marzo, también para todas las terminaciones de DNI.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de concurrir en la fecha correspondiente según la modalidad de cobro asignada. Ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden dirigirse a la Dirección de Empleo, ubicada en el primer piso del Centro Cívico de Concordia, en la intersección de Mitre y Pellegrini.