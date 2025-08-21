Concordia cuenta con dos nuevos partidos políticos

Se trata de las agrupaciones “Nueva Esperanza” y “Realización Ciudadana”, que recibieron la autorización provisoria para iniciar sus actividades en el ámbito municipal.

En representación de Nueva Esperanza participaron su presidente, Pablo César Avallone, acompañado por Gerardo Andrés Huerta y el apoderado Marcos Enrique Petit.

Por su parte, la agrupación Realización Ciudadana estuvo representada por su presidente, César Enrique Osorio, junto a Eduardo Martín Said, Jorge Antonio Mayol, Jaqueline Liliana Formiga y Mónica González, quienes ejercen cargos partidarios.

Requisitos para la habilitación definitiva

Desde el Tribunal Electoral se recordó que, para alcanzar el reconocimiento definitivo, los partidos deberán cumplir con una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra la presentación de una cantidad mínima de afiliados. Para ello se les entregaron las fichas correspondientes.

El acto contó con la participación de los miembros del Tribunal Electoral, vocal Claudia Mizawak y José Eduardo Ruhl; además del fiscal coordinador Álvaro Piérola, en representación del Ministerio Público Fiscal; el secretario general del Tribunal Electoral de la provincia, Lisandro Minigutti, y el prosecretario Luciano Chiavaro.

Con estas incorporaciones, Concordia suma nuevas expresiones políticas que buscarán consolidarse en el escenario institucional y electoral de la ciudad.

Redaccion de 7Paginas