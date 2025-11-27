Concordia da un paso histórico y se declara “Cuna del Principito”: crean un Circuito Turístico-Literario y un Festival Anual

Los ediles Silvina Ovelar y Felipe Sastre, impulsores del proyecto, celebraron la aprobación de una propuesta que consideran estratégica para el desarrollo turístico y la construcción de una identidad local basada en valores universales.

Un patrimonio simbólico convertido en motor turístico

El concejal Felipe Sastre remarcó que la iniciativa fortalece la nominación de Concordia como “Ciudad Exuperiana”:

“El objetivo principal es transformar la huella histórica y los valores que Saint-Exupéry dejó en la ciudad en un motor de desarrollo turístico y en un fortalecimiento de la identidad local.”

A su vez, la concejal Silvina Ovelar destacó que el programa impulsará actividades culturales, educativas y turísticas centradas en los valores de amistad, reflexión y responsabilidad social que atraviesan la obra del autor de El Principito.

Un circuito de 18 puntos que unirá historia, literatura y paisaje

Uno de los ejes centrales de la ordenanza es la creación del Circuito Turístico-Literario “Concordia, Cuna del Principito”, una ruta de 18 puntos que integrará lugares emblemáticos vinculados a la vida y obra del escritor.

Sastre adelantó que el recorrido incluirá sitios como el Castillo San Carlos, el Parque Ferré y la Costanera de Nebel, entre otros puntos simbólicos de la ciudad.

Para reforzar esta identidad, la normativa prevé instalar señalética especializada en los principales accesos a Concordia —entre ellos, rutas nacionales, la Terminal y el Aeropuerto— con mapas, paneles informativos, QR, braille y elementos visuales inspirados en el universo del Principito.

Festival Anual y propuestas culturales permanentes

El segundo pilar del programa apunta al impulso de actividades educativas y culturales. Ovelar destacó la creación del Festival del Principito, un evento anual que reunirá teatro, música, literatura y artes visuales:

“Buscamos promover la participación comunitaria y abrir convocatorias a artistas locales y regionales para obras y murales inspirados en la vida de Saint-Exupéry.”

La iniciativa prevé intervenciones urbanas, propuestas escolares y acciones conjuntas con instituciones culturales y educativas.

Gestión articulada y proyección regional

La implementación del programa estará a cargo de la Subsecretaría de Turismo, el EMCONTUR y la Subsecretaría de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar una gestión coordinada que permita consolidar este nuevo eje turístico-cultural.

Los ediles remarcaron que la ordenanza posiciona a Concordia en una nueva etapa, en la que su historia se transforma en un activo estratégico para atraer visitantes, fomentar la creatividad local y proyectar una imagen distintiva en la región.

Con información de prensa HCD

Redaccion de 7Paginas