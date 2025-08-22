Concordia: de ser la ciudad más pobre del país a proyectarse como polo estratégico del Mercosur

Segun supo 7Paginas, el contrato será rubricado en septiembre con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), por mandato del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Una consultora de prestigio

SERMAN & Asociados fue seleccionada entre 16 consultoras que presentaron sus propuestas. Con más de 30 años de trayectoria en Argentina y América Latina, la firma se especializa en ingeniería, economía y medio ambiente, con experiencia destacada en proyectos portuarios, transporte fluvial y ordenamiento territorial.

Un proyecto de impacto regional

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo junto a cámaras empresarias y actores privados, busca consolidar a Concordia como un nodo estratégico del corredor del MERCOSUR, fortaleciendo cadenas productivas locales, atrayendo inversiones y mejorando la competitividad de la región.

El futuro Puerto de Barcazas está diseñado para operar contenedores y diversos tipos de cargas —graneles sólidos y líquidos—, con conexión a rutas y vías férreas. Su puesta en funcionamiento permitirá recuperar la tradición portuaria de Concordia y aprovechar las ventajas del transporte fluvial, considerado el más económico y sustentable para el traslado de grandes volúmenes.

La Zona de Actividades Logísticas, en tanto, contará con depósito fiscal, galpones de empaque, cámaras de frío, playa de camiones, centro de distribución y servicios complementarios como talleres, estación de combustibles y áreas de descanso. Este espacio será clave para agregar valor a la producción y optimizar la comercialización regional.

Voces oficiales

El secretario de Producción, Federico Schattenhofer, remarcó:

“Este es un paso fundamental porque nos permitirá contar con un estudio serio y profesional que determine la factibilidad de un proyecto que transformará la matriz productiva y logística de Concordia”.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué subrayó:

“Concordia tiene una ubicación estratégica y un enorme potencial productivo. Con este proyecto estamos pensando en el futuro: queremos una ciudad con más oportunidades, que se integre a los mercados internacionales y que brinde mejores condiciones de trabajo y desarrollo para los concordienses”.

Ordenamiento y futuro

El plan contempla también la relocalización de aserraderos en un área específica, con el fin de ordenar el territorio, potenciar la producción y reducir impactos ambientales.

Con esta decisión, Concordia se encamina a dejar atrás su rótulo de “ciudad más pobre del país” y avanzar hacia un proyecto de largo plazo que busca transformarla en un polo logístico y productivo de referencia en el litoral argentino.