Concordia declaró la Emergencia Hídrica y Climática y un fuerte debate por los comedores escolares marcó la sesión del Concejo Deliberante

La 21ª sesión ordinaria se desarrolló en el recinto «Federico Zorraquín», bajo la presidencia de la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza y con la participación de doce concejales.

Emergencia hídrica por el fenómeno de El Niño

Uno de los proyectos centrales aprobados fue la declaración del estado de Emergencia Hídrica y Climática, medida impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal para afrontar los efectos que podría provocar el fenómeno de El Niño entre los meses de septiembre y marzo.

La ordenanza tendrá vigencia, en principio, hasta el 31 de marzo y faculta al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias, implementar compras directas y dictar las reglamentaciones necesarias para responder con mayor rapidez ante eventuales contingencias.

Al respecto, la presidenta del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza, explicó que el mecanismo de compra directa no elimina los controles administrativos, ya que exige la comparación de al menos tres presupuestos antes de concretar cada adquisición.

Luz verde a la reestructuración de la deuda en dólares

Durante la sesión también se aprobó por unanimidad la adhesión del municipio al proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera contraída originalmente por la Provincia en 2017 y coparticipada a los municipios.

El esquema financiero permitirá refinanciar el 76 por ciento del capital, abonando únicamente intereses durante los próximos años y postergando el pago del capital hasta 2031, mientras que el 24 por ciento restante continuará con el cronograma original.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta medida permitirá aliviar la carga financiera del municipio y liberar recursos para destinarlos a obras públicas y otras inversiones prioritarias.

Fuerte discusión por los comedores escolares

El momento de mayor tensión política se produjo durante el tratamiento de un proyecto de resolución presentado por el bloque Más para Entre Ríos, que expresaba preocupación por el nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares implementado por el Gobierno provincial.

La iniciativa fue rechazada por mayoría luego del despacho correspondiente.

La concejal Carolina Amiano fundamentó el proyecto señalando la preocupación manifestada por el Colegio de Nutricionistas, AGMER, directivos escolares y organizaciones sociales respecto del reemplazo de alimentos frescos y proveedores locales por cajas con productos empaquetados suministradas por una empresa ajena a Entre Ríos.

Además, cuestionó el incremento del presupuesto destinado al servicio alimentario —que según indicó pasó de 22.000 millones a 42.000 millones de pesos— y advirtió sobre los riesgos nutricionales de una mayor presencia de alimentos ultraprocesados en las escuelas.

En respuesta, el concejal de Juntos por Entre Ríos, Felipe Sastre, sostuvo que el planteo tenía un claro trasfondo político y recordó que el Concejo Deliberante no posee competencia para intervenir en decisiones de carácter provincial.

Asimismo, defendió la política impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, confirmó que la Provincia apelará la medida cautelar que suspendió temporalmente el nuevo sistema y aseguró que la nueva modalidad representa una mejora respecto del esquema anterior.

Por su parte, Reta de Urquiza justificó el rechazo del proyecto al considerar que el cuerpo deliberativo carece de facultades para pronunciarse sobre cuestiones que corresponden a la Legislatura provincial y remarcó que aún no existen los informes técnicos suficientes para emitir una valoración institucional.

Declaraciones de interés

Durante la sesión también fueron aprobadas distintas declaraciones de interés municipal, educativo y cultural.

Entre ellas se destacan el programa «Crecer con un Corazón Saludable», impulsado por el doctor Ezequiel Schnyder; la 7ª Expo Técnica de la Escuela Técnica Nº 2 Independencia; el VI Congreso Internacional de Educación Física ISEEF 2026 y el III Encuentro de Historia de Entre Ríos, que se desarrollará en la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER.

Homenajes

En el tramo final de la sesión, los concejales rindieron homenaje al Día del Médico Veterinario y al Día del Ingeniero Agrónomo.

Felipe Sastre destacó especialmente la labor del médico veterinario Julio Gesualdi al frente del área municipal, mientras que la concejal Claudia Villalba extendió el reconocimiento a los ingenieros agrónomos en su día, resaltando el aporte de ambas profesiones al desarrollo productivo y sanitario de la región.

Con informacion de prensa HCD de Concordia

Redaccion de 7Paginas