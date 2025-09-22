7PAGINAS

Lunes 22 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia definió los primeros espacios públicos incluidos en el Programa de Padrinazgo

La Municipalidad de Concordia oficializó el listado inicial de plazas, plazoletas, parques, avenidas y rotondas que formarán parte del Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, mediante el Decreto Nº 1.005/2025, que reglamenta la Ordenanza Nº 38.468.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y aprobada por el Concejo Deliberante, busca fortalecer el cuidado y la puesta en valor de los espacios públicos a través de la colaboración de instituciones, clubes, empresas o particulares. Los padrinos se encargarán del mantenimiento de los sitios asignados y, a cambio, recibirán difusión de su participación y bonificaciones en tasas municipales.

El decreto, firmado por el Presidente Municipal, Dr. Francisco Azcué, y el Secretario de Desarrollo Urbano, Arq. Alejandro López, incluye una lista de espacios que integran la primera etapa del programa, con posibilidad de incorporar más plazas o plazoletas en el futuro, ya sea por iniciativa del municipio o a solicitud de particulares e instituciones.

Entre los espacios públicos incluidos se destacan:

Plaza de la Rural – Av. Eva Perón y M. Bernard – Barrio La Terminal

Plaza Zorraquín – Espejo y P. del Castillo – Barrio Lezca

Plazoleta 1° Junta – Monseñor Tavella y Ricardo Rojas – Barrio Universidad

Avda. Néstor Kirchner – Desde Mitre hasta Coldaroli – Barrio Nebel Sur

Boulevard Maipú – Desde Boulevard San Lorenzo hasta Salta – Barrio Nebel Sur

Plazoleta Buenos Vecinos – Av. Independencia y San Luis – Barrio La Bianca

Rotonda Av. Independencia y Av. Monseñor Rosch – Barrio Golf

Plazoleta de la Salud – Av. Eva Perón y Von Wernich – Barrio José Arévalo

Carrefour – Av. Eva Perón entre Lieberman y J.J. Valle – Barrio Leoncio de Luque

Plazoleta Barrio El Triángulo – Av. Presidente Illia y Av. Gobernador Cresto – Barrio Justo José de Urquiza

Plazoleta Juan Pablo II – Néstor Garat y Mayor Quinteros – Parque Río Uruguay

Plazoleta de las Colectividades – Hipólito Yrigoyen y Espino – Barrio Centro XII

Plazoleta Chacra 12 – Vicente Linares y Mario E. Medina – Barrio El Martillo

Rotonda Av. Las Heras y Humberto Primo – Barrio Nuestra Señora de Pompeya

Plaza 27 de Noviembre – Vuelta de Obligado y Perú – Barrio Villa Zorraquín

Parque Lineal frente a Empresa Egger – Av. Rucci S/N – Barrio Las Tejas

Plazoleta Presbítero Jorge E. Odiard – Tala y República del Paraguay – Barrio Universidad

Los interesados en sumarse al programa pueden acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Ambiente, en calle Salta 631, o comunicarse vía correo electrónico a concordiasustentable@gmail.com  o al teléfono 345 408 0317.