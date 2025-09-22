Concordia definió los primeros espacios públicos incluidos en el Programa de Padrinazgo

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y aprobada por el Concejo Deliberante, busca fortalecer el cuidado y la puesta en valor de los espacios públicos a través de la colaboración de instituciones, clubes, empresas o particulares. Los padrinos se encargarán del mantenimiento de los sitios asignados y, a cambio, recibirán difusión de su participación y bonificaciones en tasas municipales.

El decreto, firmado por el Presidente Municipal, Dr. Francisco Azcué, y el Secretario de Desarrollo Urbano, Arq. Alejandro López, incluye una lista de espacios que integran la primera etapa del programa, con posibilidad de incorporar más plazas o plazoletas en el futuro, ya sea por iniciativa del municipio o a solicitud de particulares e instituciones.

Entre los espacios públicos incluidos se destacan:

Plaza de la Rural – Av. Eva Perón y M. Bernard – Barrio La Terminal

Plaza Zorraquín – Espejo y P. del Castillo – Barrio Lezca

Plazoleta 1° Junta – Monseñor Tavella y Ricardo Rojas – Barrio Universidad

Avda. Néstor Kirchner – Desde Mitre hasta Coldaroli – Barrio Nebel Sur

Boulevard Maipú – Desde Boulevard San Lorenzo hasta Salta – Barrio Nebel Sur

Plazoleta Buenos Vecinos – Av. Independencia y San Luis – Barrio La Bianca

Rotonda Av. Independencia y Av. Monseñor Rosch – Barrio Golf

Plazoleta de la Salud – Av. Eva Perón y Von Wernich – Barrio José Arévalo

Carrefour – Av. Eva Perón entre Lieberman y J.J. Valle – Barrio Leoncio de Luque

Plazoleta Barrio El Triángulo – Av. Presidente Illia y Av. Gobernador Cresto – Barrio Justo José de Urquiza

Plazoleta Juan Pablo II – Néstor Garat y Mayor Quinteros – Parque Río Uruguay

Plazoleta de las Colectividades – Hipólito Yrigoyen y Espino – Barrio Centro XII

Plazoleta Chacra 12 – Vicente Linares y Mario E. Medina – Barrio El Martillo

Rotonda Av. Las Heras y Humberto Primo – Barrio Nuestra Señora de Pompeya

Plaza 27 de Noviembre – Vuelta de Obligado y Perú – Barrio Villa Zorraquín

Parque Lineal frente a Empresa Egger – Av. Rucci S/N – Barrio Las Tejas

Plazoleta Presbítero Jorge E. Odiard – Tala y República del Paraguay – Barrio Universidad

Los interesados en sumarse al programa pueden acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Ambiente, en calle Salta 631, o comunicarse vía correo electrónico a concordiasustentable@gmail.com o al teléfono 345 408 0317.