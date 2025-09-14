Concordia: delincuente fue sorprendido robando por los techos en plena madrugada

Según lo informado a 7Paginas, el episodio ocurrió alrededor de las 03:40 horas, tras un aviso recibido en la Comisaría Primera, que inmediatamente movilizó a una comisión del Comando Radioeléctrico hacia calle Andrade al 200.

Allí, luego de una intensa búsqueda por los domicilios linderos, los efectivos lograron localizar al sospechoso mientras saltaba de un techo a otro dentro de la manzana. Finalmente, el individuo fue reducido en una vivienda deshabitada de la misma zona, desde donde intentaba huir.

Por disposición de la fiscal Montangie, el delincuente quedó aprehendido y será puesto a disposición de la Justicia.