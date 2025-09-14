7PAGINAS

Concordia: delincuente fue sorprendido robando por los techos en plena madrugada

Un hecho delictivo se registró en la madrugada de este domingo en la ciudad de Concordia, cuando un sujeto fue sorprendido desplazándose por los techos de varias viviendas con claras intenciones de robo.
Según lo informado a 7Paginas, el episodio ocurrió alrededor de las 03:40 horas, tras un aviso recibido en la Comisaría Primera, que inmediatamente movilizó a una comisión del Comando Radioeléctrico hacia calle Andrade al 200.

Allí, luego de una intensa búsqueda por los domicilios linderos, los efectivos lograron localizar al sospechoso mientras saltaba de un techo a otro dentro de la manzana. Finalmente, el individuo fue reducido en una vivienda deshabitada de la misma zona, desde donde intentaba huir.

Por disposición de la fiscal Montangie, el delincuente quedó aprehendido y será puesto a disposición de la Justicia.