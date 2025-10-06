Concordia: Denuncian a dirigente de club por amenazar a una mujer

De acuerdo con el comunicado oficial enviado a la redacción de 7Paginas, el incidente se produjo cuando los equipos se disponían a ingresar al campo de juego. En ese momento, el dirigente del club San Lorenzo habría dirigido amenazas directas hacia la mujer, manifestando textualmente: “te voy a cagar a trompadas”.

El informe detalla que el conflicto se originó cuando personal de la Guardia Urbana solicitó la presentación del DNI para permitir el ingreso al estadio. El denunciado, identificado como Dri, reaccionó de manera violenta e insultante ante la solicitud, lo que desencadenó la situación.

Desde Real Sociedad aseguraron que ya se realizó la denuncia policial correspondiente y que las autoridades competentes fueron notificadas para tomar las medidas necesarias.

La nota finaliza reafirmando la postura de la institución: “Repudiamos enérgicamente cualquier tipo de violencia, especialmente aquellas ejercidas contra mujeres, y solicitamos a las autoridades correspondientes que actúen para garantizar la seguridad y el respeto dentro y fuera de la cancha”.