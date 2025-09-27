Concordia: denuncian que una “banda” de menores y familiares estaría detrás de la brutal golpiza a una adolescente

Cyntia, la madre de la menor golpeada, habló con un cronista de 7Paginas y relató que detrás de este episodio existiría un grupo de jóvenes mujeres, acompañadas por familiares, que actúan de manera organizada y violenta contra otras chicas de la ciudad.

“Hay un grupo de cuatro chicas, entre ellas Valentina Q. de 15 años y otra joven de 19, que viven hostigando, desafiando y amenazando a varias adolescentes de Concordia. Una vez atacaron a la amiga de mi hija y hace dos semanas la buscaron en una fiesta para golpearla”, contó la mujer.

Sobre el ataque del martes, Cyntia agregó: “Una de estas chicas avisó que mi hija estaba en el parque, la acorralaron junto con su tía y prima, ambas mayores de edad, y después se sumó la madre. No es la primera vez que hacen esto. Usan las redes sociales para hostigar, crean chats y difunden cosas en Facebook para seguir amenazando”.

La madre de la víctima instó a otros padres a estar atentos: “Tienen un historial importante de agresiones, pero muchos no se enteran porque creen que son ‘cosas de menores’. Los invito a preguntarles a sus hijos si conocen a este grupo y a denunciar cualquier caso”.

El hecho

El brutal ataque se produjo en horas de la tarde del martes, en la plazoleta del barrio Maria Goretti. La adolescente fue derribada y golpeada, y según su madre, la fractura en el brazo se produjo por una patada que le dio la mujer adulta que participó en la agresión.

La denuncia fue radicada de inmediato, pero la familia manifestó temor por lo que pueda suceder en adelante. “Tengo mucho miedo por lo que pueda pasarle en el futuro”, expresó la madre de la víctima, visiblemente afectada.

El episodio recién salió a la luz este viernes, cuando la familia decidió difundir lo sucedido para que otros padres tomen conocimiento y extremen los cuidados frente a este grupo que, según denuncian, viene protagonizando varios hechos similares en Concordia.