Concordia: denuncias en la Departamental de Escuelas. Julio Barrios admitió que ingresaron familiares “porque son buenos trabajadores”

Lo que generó mayor indignación fue que el propio Barrios, al ser consultado por los medios, no negó el ingreso de familiares a la institución. Por el contrario, lo justificó: “Son personas que necesitan trabajar, que lo hacen con compromiso y esmero. No importa si son parientes o no”, declaró frente a un cronista de Canal 9.

“Hay compañeros con más de 10 años que quedaron en la calle”

Los manifestantes relataron situaciones de larga trayectoria laboral interrumpida abruptamente. Según el militante social Ramón Cabrera, muchos trabajadores con entre 5 y 10 años de antigüedad fueron reemplazados por personas sin experiencia, pero con vínculos con la gestión, “Muchos compañeros han perdido su trabajo pese a insistir una y otra vez. Han sido maltratados por la dirección departamental, mientras siguen ingresando familiares y amigos. No estamos en contra de esos trabajadores, pero nos preocupa el acomodo y el mal manejo en la cobertura de los cargos”.

Cabrera también mencionó casos dramáticos, “Hay compañeros que llegaron al extremo del intento de suicidio por quedar sin trabajo. Esta situación es gravísima, más aún en una ciudad donde el desempleo y la pobreza crecen”.

“Me dejaron sin trabajo para meter al sobrino del director”

Otro testimonio impactante fue el de Noelia Alejandra Acevedo, quien denunció haber sido desplazada tras cinco años de servicio, “En mi lugar pusieron al sobrino de Julio Barrios, con solo cinco meses de antigüedad. Me dejaron sin trabajo con la excusa de achicar el gasto público, pero luego me enteré que hay tres veces más gasto porque metieron a toda su familia y amigos”.

Acevedo contó que la situación la llevó a una fuerte depresión y a un intento de suicidio.

“Tengo una hija que mantener y quedé en la calle. Decidí emprender la lucha porque mucha gente tiene miedo. Incluso hoy un compañero me escribió para contarme que recibió amenazas por mail desde la administración”, expresó conmovida.

La versión de Julio Barrios

Consultado por las denuncias, el director departamental Julio Barrios explicó a canal 9, que no se trata de despidos sino del fin de suplencias, “Cuando se termina una licencia, el suplente no puede seguir. No tengo la facultad de designar cargos fijos”, afirmó.

Respecto al ingreso de personas con vínculos familiares, Barrios no solo no lo negó, sino que defendió su decisión, “Son trabajadores como cualquier otro. No es una cuestión de parentesco. Si tienen mérito y compromiso, merecen el puesto”.

“Esto pasa en cualquier lugar, público o privado. No quita mérito a la gestión. En mi gestión cambió la manera de trabajar en las escuelas”, sostuvo.

