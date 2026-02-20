Concordia: denunció a su vecino por una conexión ilegal y fue amenazada con un revólver

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Cuarta, que dio cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles Diamante y Córdoba.

La denuncia

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, la denuncia fue recepcionada el pasado 16 de febrero de 2026. En su presentación, una mujer manifestó que un hombre la habría amenazado con un revólver, luego de que ella lo denunciara el 11 de febrero por encontrarse “enganchado” ilegalmente a la red eléctrica.

En aquella oportunidad, tras el llamado de la denunciante, el sujeto había sido aprehendido por personal policial por la conexión clandestina al servicio.

Allanamiento y detención

Como resultado del allanamiento realizado este jueves en el domicilio señalado, se procedió a la detención del hombre investigado en cumplimiento de mandamiento judicial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con la investigación de los hechos denunciados.