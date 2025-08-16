7PAGINAS

Sábado 16 de agosto de 2025
Concordia: desarmaron casillas precarias utilizadas como puntos de venta de drogas

Este sábado al mediodía, alrededor de las 12:50, personal policial de Concordia llevó adelante allanamientos en el marco de una causa por amenazas ocurrida el pasado 14 de agosto en inmediaciones de calles 53 y 11 de Noviembre.
Redacción 7Paginas

Durante los procedimientos, se constató nuevamente una práctica que se ha vuelto recurrente en los sectores más vulnerables de la ciudad: la construcción de casillas de madera precarias destinadas a la comercialización de estupefacientes.

En esta ocasión, fueron desarmadas dos estructuras improvisadas, las cuales no presentaban mobiliario ni personas en su interior. Vecinos de la zona aseguraron que estos espacios eran utilizados únicamente con fines de venta de drogas y acompañaron las tareas de desarme y hasta incluso varios vecinos se sumaron a desarmar estas casillas quienes luego repartieron las chapas y maderas a otras personas que lo necesitaban.

Las autoridades remarcaron a 7Paginas, que este tipo de operativos forman parte de una estrategia más amplia contra el narcomenudeo en Concordia, apuntando a desarticular los lugares de expendio y reforzar la seguridad en barrios afectados por estas problemáticas.