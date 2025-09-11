Concordia: desbarataron una banda de delincuentes integrada por mujeres y menores de edad

Segun informo la policia a 7Paginas, los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en calles Moreno y Augusto Niez, Néstor Garat y Cortada Moreno, donde los efectivos secuestraron múltiples objetos que habían sido sustraídos, entre ellos:

Una amoladora Bosch azul.

Martillo rotopercutor Stanley amarillo y martillo de hierro con mango blanco desgastado.

Tenaza de hierro con mango rojo y amarillo y cuchara de albañil con mango de madera.

Un secarropas blanco.

Además, se incautaron 16 envoltorios de cocaína, elementos de corte, platos y tarjetas con restos de droga, 3 teléfonos celulares y la suma de 47.700 pesos en efectivo.

Por disposición del fiscal Dr. Martín Núñez, fueron detenidas dos mujeres por “Tenencia simple de estupefacientes con fines de comercialización”, mientras que los menores que se encontraban en los domicilios fueron entregados a sus familiares.

En el mismo procedimiento, se aprehendió a un hombre de 29 años por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de estupefacientes, con el secuestro adicional de 14 envoltorios de cocaína, un cuchillo de hoja de acero con mango negro y 21.700 pesos en efectivo.