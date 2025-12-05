7PAGINAS

Viernes 5 de diciembre de 2025
Concordia: descarriló un tren que transportaba tanques de guerra

Un impactante episodio se registró en la noche de este jueves en la ciudad de Concordia, cuando una formación ferroviaria que transportaba tanques de guerra descarriló en la intersección de avenida Yoya y las vías del tren, provocando la interrupción total del tránsito vehicular en el sector.
Redacción 7Paginas

El hecho generó gran asombro entre los vecinos, quienes relataron haber escuchado un fuerte estruendo producto del descarrilamiento. Según se informó, la formación trasladaba vehículos militares que habían participado de maniobras en la provincia de Corrientes y regresaban a Concordia.

A raíz del incidente, personal de seguridad trabajó en el lugar para asegurar la zona y permitir las tareas de evaluación y reacomodamiento de los vagones. Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque sí se produjeron importantes demoras y complicaciones en la circulación, incluso hasta las primeras horas de este viernes un cronista de 7Paginas observo que parte de la formación ferroviaria permanecía en el lugar

Otro accidente durante el traslado por tierra

Cabe destacar que, en el marco de este operativo de traslado militar, se produjo un segundo accidente cuando los tanques eran movilizados por tierra desde el Regimiento de Caballería de Tanques 6 hacia la Estación Norte. En ese trayecto, uno de los tanques impactó la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada sobre avenida Maipú, ocasionando daños materiales.