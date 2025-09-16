Concordia: desde el lunes aumenta el boleto del transporte urbano y también se aplicaran nuevos beneficios

Nuevas tarifas

Tarifa Plana: $1.400,00

Tarifa Social Federal: $630,00

Boleto Concordiense: $980,00

Estudiantes Universitarios: $420,00

Estudiantes Primarios: Gratuito

Estudiantes Secundarios: Gratuito

Personas con discapacidad: Gratuito

Trámites y beneficios

Los alumnos de nivel primario y secundario que ya realizaron el trámite, tendrán aplicado el beneficio de forma automática.

Para acceder al Boleto Concordiense ($980), se debe realizar el trámite en las Unidades de Gestión SUBE (UGS) presentando el DNI. En el caso de los menores, deberá hacerlo un tutor.

Quienes posean la Tarifa Social Federal activa no necesitan realizar gestiones adicionales y abonarán $630.

Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o certificado de INCUCAI continuarán viajando de forma gratuita.

Aquellos que no cuenten con ningún beneficio deberán acercarse a los centros habilitados con DNI original para gestionar el Boleto Concordiense.

Lugares y horarios de atención

Plaza 25 de Mayo: lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 hs.

Terminal de Ómnibus: lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 hs.

Dirección de Tránsito y Transporte: lunes a viernes, de 07:30 a 12:00 hs.

Operativo especial

Entre el 22 y el 26 de septiembre se llevará adelante un abordaje integral en el Centro de Convenciones, de 08:00 a 17:00 hs. Durante esa semana las UGS permanecerán cerradas y luego retomarán la atención habitual.