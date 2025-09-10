Concordia destacó las gestiones que garantizan la participación entrerriana en los Juegos Evita

El anuncio fue realizado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien en sus redes sociales expresó: “Los atletas entrerrianos van a estar en los Juegos Evita y no tengo ninguna duda de que nos van a representar de la mejor manera”.

Colello reconoció que existían dificultades presupuestarias, pero destacó la voluntad política para resolver la situación: “Con decisión negociamos ante Nación y logramos conseguir parte del financiamiento para que nuestros atletas puedan viajar”.

Desde el municipio de Concordia también valoraron las gestiones realizadas. La subsecretaria de Deporte, Ivana Pérez, sostuvo que la noticia es de gran importancia porque “refleja el esfuerzo de garantizar que cientos de jóvenes puedan vivir la experiencia de competir, aprender y compartir con pares de todo el país”.

Asimismo, Pérez remarcó que “nuestros deportistas viajan con la tranquilidad de estar respaldados por una gestión que prioriza la inclusión, el desarrollo integral y que, sobre todo, cuida los recursos económicos de todos los entrerrianos. Detrás de cada atleta que viaja a Mar del Plata hay un trabajo de gestión que aseguró recursos y condiciones dignas de competencia”.

De esta manera, la provincia asegura la presencia de sus representantes en una de las competencias deportivas juveniles más importantes del país, donde el deporte y la inclusión se convierten en ejes fundamentales.

