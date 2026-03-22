Concordia: detienen a los presuntos “entregadores” del intento de robo a la recaudación del Club San Martín

Según lo informado por la policía a 7Paginas, los procedimientos se llevaron a cabo en horas de la mañana, cuando personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal ejecutó órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en calles Vera Peñaloza/Cortada Güemes y La Pampa. Como resultado, fueron detenidos una mujer de 32 años y un hombre de 33, quienes estarían vinculados a la causa en calidad de “entregadores” y facilitadores del intento de robo.

Durante los operativos, además, se secuestraron once teléfonos celulares que serán sometidos a pericias, ya que podrían aportar información relevante para el esclarecimiento del hecho.

Una causa que avanza sobre la trama delictiva

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 13 de abril de 2025, cuando un individuo fue detenido tras intentar sustraer la recaudación de un evento en el club, utilizando un arma de fuego. A partir de ese momento, se inició una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de dispositivos electrónicos y el seguimiento de vínculos entre los involucrados.

Con el correr de los meses, los investigadores lograron reconstruir la mecánica del delito y determinar la participación de otras personas que habrían aportado información clave para concretar el intento de asalto.

Detenciones clave en la causa

En ese marco, también fueron detenidos en las últimas horas Sergio Daniel “Viru” González y María Josefina Victoria Ferreyra, sobre quienes pesaba un pedido de captura emitido por el juez de Garantías Francisco Ledesma, a solicitud del fiscal José Arias.

Según la investigación, González sería el presunto autor intelectual del hecho, encargado de organizar el intento de robo y contactar a los ejecutores materiales. Por su parte, Ferreyra —quien se desempeñaba como empleada del club— habría brindado información sensible sobre la recaudación del evento, lo que permitió planificar el golpe.

Una banda con roles definidos

La causa ya contaba con otros detenidos. En el momento del hecho fue aprehendido Agustín “Tocotón” Benítez, sorprendido con un arma de fuego en el lugar, mientras que días después fue capturado Yamil Los Santos, señalado como el conductor de la motocicleta utilizada en el intento de fuga.

De acuerdo a los investigadores, el accionar delictivo presentaba una estructura organizada, con roles claramente definidos: desde quienes aportaban información interna hasta quienes ejecutaban el intento de robo.

Un intento frustrado

El asalto no llegó a concretarse gracias a la intervención de un funcionario policial que se encontraba fuera de servicio en el lugar, quien logró evitar el robo y reducir al principal sospechoso.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, mientras se profundizan las pericias sobre los elementos secuestrados, con el objetivo de determinar si existen más implicados en la maniobra.

Con estas nuevas detenciones, la causa avanza hacia el esclarecimiento total de un hecho que puso en evidencia la existencia de una trama delictiva organizada detrás del intento de robo.