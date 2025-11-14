Concordia: detienen a un hombre que intentaba desechar fluidos y extraer arena del arroyo Manzores

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron a un hombre de nacionalidad paraguaya, de 33 años, sobre la senda y el puente peatonal, junto a dos contenedores de 200 litros y un vehículo de carga tipo “sampy”.

Intento de desechar fluidos y extracción ilegal de arena

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el individuo habría estado a punto de desechar restos de fluidos para luego cargar arena limpia obtenida de la vera del arroyo, una práctica prohibida y considerada un daño ambiental.

Además, mediante registros fotográficos obtenidos por la policía, se constató que el sospechoso había ingresado con el vehículo a un sector no habilitado para el tránsito, arrancando dos mojones de madera pertenecientes al municipio —del área de Parques y Jardines— que funcionan como barrera para impedir el acceso vehicular.

Aprehensión y secuestro de elementos

Tras ser informada de la situación, la fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, ordenó la aprehensión del hombre y el secuestro tanto del vehículo tipo sampy como de los dos contenedores de 200 litros.

En el lugar trabajó también personal de la División Policía Científica, que verificó la presencia de restos de fluidos sobre el suelo, además de agentes de la Dirección de Tránsito y un inspector de Saneamiento Ambiental.

