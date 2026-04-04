Concordia: Detienen a una joven que comercializaba droga en la vereda de su casa

En un nuevo despliegue de control territorial, personal policial de la Comisaría Cuarta de Concordia logró desarticular un punto de venta de estupefacientes que operaba en la vía pública. El procedimiento se dio en las primeras horas de este sábado, en el marco de un operativo de saturación diseñado para prevenir ilícitos en la jurisdicción.

Al llegar a la intersección de las calles Laprida y Saure, los efectivos divisaron a un grupo de siete personas que se encontraban sentadas en la vereda, frente a un domicilio particular. Ante la actitud sospechosa, los uniformados procedieron a la identificación de los presentes, todos mayores de edad.

El hallazgo: Droga y balanza «al alcance de la mano»

Durante la inspección del lugar, los agentes observaron un detalle que confirmó las sospechas: en el suelo, justo detrás de uno de los sillones donde se encontraban los sujetos, hallaron una balanza de precisión de pequeñas dimensiones y tres envoltorios de gran tamaño con sustancias sospechosas.

Ante el hallazgo, se solicitó la presencia inmediata de la División Drogas Peligrosas, cuyos especialistas realizaron los test de reactivos químicos, confirmando que se trataba de cocaína y marihuana.

Responsabilidad y detención

En medio del operativo, la propietaria del domicilio, una joven de 26 años, reconoció que las sustancias halladas eran de su propiedad. De inmediato, se informó de la situación a la Fiscal Dra. Julia Rivoira, quien ordenó el secuestro de los elementos y la detención de la mujer.

El detalle de lo incautado:

Cocaína: Envoltorios de nylon con un peso total de 50,04 gramos.

Marihuana: Envoltorios con un peso de 12,0 gramos.

Tecnología: Una balanza de precisión digital.

Mientras la joven fue trasladada a la dependencia policial bajo el cargo de infracción a la Ley de Estupefacientes, las otras seis personas que la acompañaban fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas a la causa.

Desde la fuerza policial, se indicó a 7Paginas, que este tipo de operativos de «saturación» se continúan desarrollándose en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de desalentar la comercialización de drogas al menudeo en espacios públicos.