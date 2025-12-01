Concordia: detienen a una pareja que acopiaba y comercializaba drogas en el Barrio Sarmiento

El procedimiento se llevó adelante en el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar el combate al narcotráfico en todo el país. La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del fiscal Fabio Zavaleta, y se originó a partir de tareas investigativas desarrolladas por la División Antidrogas Concordia de la PFA.

Los investigadores lograron identificar una casa utilizada por un hombre y una mujer para almacenar, fraccionar y vender cocaína en la zona. Con el material probatorio reunido, el Juzgado de Garantías Nº3, a cargo del doctor Francisco R. Ledesma, ordenó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo fueron detenidos ambos sospechosos, argentinos y mayores de edad. Además, se secuestraron cientos de dosis de cocaína listas para su comercialización, elementos de fraccionamiento, un revólver calibre 22 largo con municiones, alrededor de 300.000 pesos en efectivo —considerados producto de la venta de la droga—, cinco teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la causa.

Los detenidos, según se informó a 7Paginas, quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras continúa la investigación para determinar posibles vínculos y la eventual existencia de otros puntos de distribución en la ciudad.