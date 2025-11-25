Concordia: detienen a uno de los acusados de un ataque a balazos y buscan a un segundo implicado de apellido Lower

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el pasado viernes, dos individuos efectuaron múltiples disparos contra un automóvil en el que se encontraban dos hombres y una mujer. Pese a la violencia del ataque, no se registraron personas lesionadas. Las primeras líneas investigativas indican que el hecho estaría relacionado con conflictos previos entre los involucrados.

Los procedimientos arrojaron resultados concretos: uno de los sospechosos fue detenido y se procedió al secuestro de un automóvil Renault Clio, presuntamente utilizado en el ataque.

En paralelo, continúa vigente el pedido de captura para un segundo implicado, identificado como Ulises Lower, mayor de edad. También se dispuso el secuestro de su vehículo, un Volkswagen Vento, propiedad del mencionado prófugo.

La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía en turno, mientras la Policía local intensifica la búsqueda para dar con el segundo sospechoso.