Concordia: detienen a uno de los delincuentes que persiguieron a un vecino para robarle la moto

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el episodio se había registrado cuando un vecino que circulaba en su motocicleta de 110 cc por calles H. Primo y Vélez Sarsfield fue interceptado por dos motos: una de las mismas características con dos ocupantes y otra de 150 cc conducida por un solo individuo. Los agresores intentaron apoderarse del rodado y, ante la fuga del damnificado, comenzaron a perseguirlo. La persecución terminó en la intersección de Perú y Quintana, donde la víctima chocó contra un automóvil, mientras los atacantes escapaban.

A partir de las tareas investigativas, la Policía ejecutó allanamientos en viviendas ubicadas en las zonas de Mendiburu y 58; Gaucho Rivero y Perú; y Ricardo Rojas y 58. Los procedimientos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de un amplio conjunto de elementos vinculados a la causa: un casco negro, diez teléfonos celulares, una tarjeta verde correspondiente a una moto 110 cc, una Motomel S2 de 150 cc color negro, una balanza de precisión, 13,1 gramos de marihuana, prendas de vestir de interés, $183.800, un revólver calibre .22 con siete municiones y una motocicleta 110 cc que ya se encontraba retenida por infracción de tránsito en dependencias policiales.

También se constató la existencia de cinco armas de fuego debidamente registradas en uno de los domicilios allanados.

Como resultado de los operativos, quedó detenido un hombre de 29 años, quien quedó a disposición de la justicia en el marco de la causa por intento de robo agravado y otros delitos conexos. La investigación continúa para dar con el resto de los implicados.